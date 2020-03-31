Дуэйн «Скала» Джонсон подтвердил слухи о создании продолжения «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Дуэйн Джонсон признался, что его воодушевляет работа над продолжением фильма. Сейчас съемочная команда размышляет над сюжетом предстоящей картины и пытается понять, как развивать историю двух главных персонажей.

ИА Nation News напомнило, что в центре фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» стоят бывший наемный убийца в исполнении Джейсона Стэтхема и полицейский, которого и сыграл Джонсон. Пока не известно, когда стартуют съемки сиквела и кто займет режиссерское кресло.