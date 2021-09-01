Дуэйн «Скала» Джонсон опубликовал фото своего двойника в Twitter

Голливудский актер Дуэйн Джонсон обнаружил в Сети фотографию своего двойника. Он поделился этим с фанатами, опубликовав изображение в Twitter-аккаунте. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ScreenRant.

Звезда фильмов «Круиз по джунглям» и «Джуманджи» получил известность благодаря карьере рестлера. Мужчина выступал под псевдонимом «Скала», однако спустя время решил попробовать свои силы в кинематографе. Сперва Джонсон снимался в телесериалах, а после исполнил роль Царя скорпионов в фильме «Мумия возвращается».

Не так давно в Сети всплыло фото двойника актера. Джонсон обнаружил это фото и сильно удивился находке, ведь изображенный полицейский во всем похож на «Скалу», начиная от фирменной улыбки и заканчивая солнцезащитными очками-авиаторами.

«Вот дерьмо! Вау. Парень слева намного круче. Будь в безопасности, брат, и спасибо тебе за твою службу. Однажды мы выпьем и мне нужно услышать все твои истории, потому что я знаю, что они у тебя есть», — отметил Дуэйн.