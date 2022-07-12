Дудя оштрафовали за гей-пропаганду

Суд в Москве выписал штраф журналисту Юрию Дудя* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он должен будет заплатить 120 тысяч рублей.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 271 района Лефортово города Москвы Дудь* Юрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях „Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием СМИ или интернета“», — рассказали в пресс-службе суда.

Ранее в июле Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск Дудя*. Он был намерен оспорить решение о признании его иноагентом. Об этом сообщила пресс-служба московских судов в Telegram.

«В удовлетворении административного иска Дудя* Юрия Александровича к Министерству юстиции Российской Федерации <…> отказано», — говорилось в сообщении.

Журналист требовал признать незаконным тот факт, что Минюст не уведомил его о включении в реестр СМИ-иноагентов. Также он требовал исключить себя из списка.

* Юрий Дудь признан в РФ иноагентом.