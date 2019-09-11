Дудь снова стал «Человеком года» по версии GQ

Юрий Дудь оказался в числе номинантов премии «Человек года» журнала GQ. Российский журналист получил ее уже в третий раз. В 2019 году — в категории «Лицо с экрана».

Впервые Дудь был номинирован GQ в качестве спортивного тележурналиста, напомнил сайт журнала. В этом году он стал обладателем премии как документальный режиссер и главное лицо российского YouTube.

СМИ назвали доходы Дудя и Ивлеевой от YouTube Подробнее

Вместе с Юрием Дудем в номинации «Лицо с экрана» оказались генеральный продюсер телеканала RTVi Алексей Пивоваров, ведущий программы «Ещенепознер» на YouTube Николай Солодников, блогер BadComedian, телеведущий и актер Александр Гудков.

Главным человеком года признали режиссера Кирилла Серебренникова. Номинацию «Продюсер года» отдали Александру Роднянскому, автором года стал главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, а актером года — Павел Деревянко.

Александру Овечкину присудили титул спортсмена года, рэпер Face стал лучшим среди музыкантов. Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян — победитель номинации «Бизнесмен года». Ренат Маликов и Дмитрий Блинов получили титул рестораторов года.

В номинации «Открытие года» победил уличный художник Покрас Лампас.