Дудь напомнил, как Лоза критиковал фильм «Груз 200»

Юрий Лоза раскритиковал «Груз 200», а также рассказал, что исплевался от просмотра этой кинокартины. Небольшой отрывок программы «Закрытый показ» 2008 года с участием музыканта, где обсуждался фильм, опубликовал журналист Юрий Дудь. Об этом написал «Царьград».

«Я считаю, что песни в этом фильме подобраны неудачно и моя песня здесь вообще ни к селу ни к городу. Никакого отношения к тому времени фильм не имеет. Фильм плохой, звуковой ряд плохой, игра актеров — плохая. Этот фильм ни одного человека не сделал лучше. Это просто купание в собственных маразмах режиссера. Может быть, он снимает хорошие фильмы, но конкретно этот фильм не удался. Он просто слабый», — заявил Юрий Лоза во время обсуждения «Груза 200» в 2008 году.

Режиссер фильма Алексей Балабанов тогда ответил на замечания Лозы. Он сказал, что тот очень хороший композитор, а также выразил слова благодарности за его песню. Слова Балабанова поддержал и певец Стас Пьеха. Он иронично отметил, что хорошая песня у Лозы только одна.