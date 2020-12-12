Дубовицкая раскритиковала Воробей за недовольство «Аншлагом»

«Передача 33 года живет! Сегодня, если у программы нет рейтинга, на телевидении ее никто не держит. Все эти годы у нас высокий рейтинг», — обратила внимание Дубовицкая.

По ее словам, программа востребована, она остается в эфире. Сейчас Дубовицкая готовит новогодний выпуск «Аншлага».

Ранее Воробей раскритиковала передачу. Она призналась, что ей даже тяжело выдавить улыбку, когда сидит в зале во время записи концерта и смотрит новые номера. За это юмористка позже слушает критику от организаторов. Воробей передала их слова: «Ты что сидела такая, как будто ты говна в рот набрала?» Помимо этого юмористка рассказала о провальных попытках повлиять на монтаж шоу. Ей не нравится, что улыбки артистов и массовка зрителей записываются отдельно, а потом «вклеиваются» в номера. Поэтому, по мнению юмористки, время «Аншлага» в прошлом.

Воробей откровенно стыдно за программу, говорила также она. По ее словам, даже зрители, не разбирающиеся в юморе на профессиональном уровне, прекрасно осознают все провалы передачи.

«Аншлаг» — советская и российская юмористическая программа, которая выходит в эфир с октября 1987 года. Уже снято 33 сезона.