Энистон порвала с друзьями-антипрививочниками

Американская актриса Дженнифер Энистон отказалась общаться с друзьями, которые не хотят прививаться от коронавируса из-за их взглядов. Звезда решила не тратить свое время на людей, игнорирующих науку.

Энистон в интервью InStyle заявила, что не станет кого-то в чем-то убеждать. Знакомых антипрививочников она вычеркнула из жизни.

«Все еще есть много людей, которые выступают против вакцинации или просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор», — заявила звезда сериала «Друзья».

Несколько человек из своего окружения, добавил сайт News.ru, Энистон в итоге потеряла. Они отказались прививаться от COVID-19. Актриса восприняла произошедшее с досадой.

Большую часть пандемии она следила за новостями, а после сделанного перерыва узнала о существовании достаточно большого числа антипрививочников. Нашлись противники вакцинации и среди друзей Энистон.

Артистка заявила о моральной и профессиональной обязанности публичных персон информировать людей. Однако иногда их точка зрения опирается на страх или пропаганду вместо того, чтобы брать за основу факты.

«Каждый имеет право на собственное мнение, но многие мнения не основываются ни на чем, кроме страха или пропаганды», — заключила Дженнифер Энистон.