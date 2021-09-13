Друзья Розенбаума вспомнили моменты из его жизни в юбилейную дату

В понедельник, 13 сентября, Александр Розенбаум отмечает 70-летие. Любопытные факты из жизни народного артиста рассказали его друзья в юбилейную дату, написал NEWS.ru.

Мало кто знает, что первые стихи Розенбаум писал под влиянием творчества Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы. Супруга кумира ленинградской публики 1970-х Александра Дольского Надежда рассказала, что Александр Яковлевич очень переживал по этому поводу. Он считал, что один Высоцкий уже есть, публика не полюбит второго также сильно. Александр Дольский, в свою очередь, успокаивал артиста, лишь сказав ему, что он найдет свой собственный путь.

Ветеран войны в Афганистане, председатель союза «Афганвет», организатор концертов в честь ВДВ в Санкт-Петербурге Олег Никулин считает, что Розенбаум ни разу в жизни не пел под фонограмму. А на День Победы, 9 мая, он каждый год дает сольные концерты в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Для него это дань уважения погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

«Для нас, петербуржцев, Розенбаум давно стал одним из символов города. Я не раз ходила в БКЗ „Октябрьский“ на его концерты. С трудом доставали билеты, в зале каждый раз аншлаг. Едва Александр Яковлевич выходит на сцену — весь огромный зал стоя начинает аплодировать. Это показатель отношения. Я не видела ни одного исполнителя, которого бы так приветствовали», — отметила петербурженка и невестка народного артиста СССР Василия Ланового Ольга Коротина-Гессе.