«Друзья» приняли участие в благотворительном челлендже All In

Звезда сериала Дженнифер Энистон опубликовала в своем Instagram фотоколлаж, на котором она с «Друзьями» Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом ЛеБланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером, повторяя известную фотографию «Обед на небоскребе», сидит на строительной балке над Нью-Йорком.

Под снимком актриса предложила поклонникам поучаствовать в аукционе, а победители смогут лично присутствовать на съемках эпизода-воссоединения «Друзей» на студии Warner Bros.

«Мы приглашаем тебя и пятерых твоих друзей присоединиться к нашей компании из шести человек. Стань нашим персональным гостем в студии, где мы впервые за долгое время вновь соберемся вместе, чтобы освежить в памяти шоу и времена, когда мы отлично веселились. Вы также сможете присоединиться к нам за чашкой кофе в Central Perk и получить VIP-билет на экскурсию по студии в Warner Bros.», — написала Энистон.

Для участия нужно пожертвовать любую сумму денег. Все собранные средства передадут в фонды, обеспечивающие нуждающихся едой из-за вспышки коронавируса. Также в челлендже All In приняли участие Леонардо Ди Каприо, Джастин Бибер и Мадонна.