Друзья Мелании Трамп заявили, что она не заинтересована в возвращении в Белый дом

Супруга экс-президента США Мелания Трамп не планирует возвращаться в Белый дом. Об этом сообщило издание Insider со ссылкой на друзей бывшей первой леди Америки.

Несмотря на то, что Дональд Трамп заявлял об участии в президентских выборах в 2024 году, Мелания не собирается присоединяться к кампании мужа. Друзья жены Трампа отметили, что она «не очень заинтересована в том, чтобы снова стать первой леди», написало РИА ФАН. После поражения Трампа на выборах в ноябре прошлого года Мелания оставалась вне поля зрения общественности и мало появлялась на публике.

Бывший американский лидер официально не объявлял о выдвижении своей кандидатуры на должность президента США в 2024 году. Однако не раз сообщал об этой возможности.