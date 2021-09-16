Друзья Губина прокомментировали его состояние здоровья

Российский исполнитель Андрей Губин пожаловался на свое здоровье. В одном из интервью певец сообщил, что его до сих пор преследуют старые недуги. Его друзья также подтвердили неудовлетворительное состояние артиста, написал MK.RU.

Поклонники Андрея Губина, увидев его недавнее фото, было шокированы внешним видом артиста. По словам друга Андрея Владимира Бурмякова, за последнее время он действительно сильно похудел. Однако связно это с тем, что артист активно занимается спортом и ведет правильный образ жизни. Об этом сообщило «Утро.ру».

Другой приятель, музыкант Тарас Ващишин сообщил, что Андрей имеет некоторые проблемы со спиной. После лечения, полученного в Египте, он вернулся в Россию в плохом состоянии. Несмотря на проблемы со здоровьем, музыкант продолжает заниматься творчеством и даже готовится к выпуску новых композиций.