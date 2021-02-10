Друзья бывшего солиста «Иванушек» Яковлева поссорились из-за квартиры музыканта

Приятели бывшего солиста группы «Иванушки International», покойного Олега Яковлева поссорились из-за квартиры музыканта в программе Андрея Малахова «Прямой эфир», сообщил iReactor.

В эфире передачи выяснилось, что Яковлев хотел передать свою столичную квартиру на Дербеневской набережной другу Роману Радову. Мужчина около трех лет не может попасть туда, так как ему не позволяет сделать это директор артиста Александра Куцевол. По словам женщины, она была гражданской женой певца и съезжать не намерена.

Подруга Яковлева журналистка Евгения Кириченко тоже рассказала, что имеет неприятный опыт общения с этой дамой.

«Вместо того, чтобы освободить квартиру, Александра травит меня в соцсетях, пишет гадости», — отметила она.

Андрей Григорьев-Апполонов — младший заявил, вообще никогда раньше не встречал Кириченко. Разобраться в квартирном вопросе досконально на программе так и не удалось.