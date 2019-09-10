Друзья Быстрицкой направили в СК коллективное письмо. Крестный актрисы раскрыл его содержание

Родственников заподозрили в убийстве актрисы Элины Быстрицкой. Кто виноват? Подробнее

«В письме изложены все наши сомнения, опасения и прочее. Мы не акцентируем внимание на Софье Авраамовне (сестра Быстрицкой — прим. ред.) или других аспектах — кто мы такие, чтобы делать выводы?» — заметил Залесский.

Он добавил, что в письме обозначено беспокойство друзей Быстрицкой относительно обстоятельств ее кончины. Кроме того, вопросы вызывает и загадочное затворничество артистки в последние месяцы. По словам Залесского, все сомнения в письме аргументированы, и если следователи посчитают необходимым, то проверка будут проведена.