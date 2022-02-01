«Дружим 52 года» Винокур рассказал о дружбе с Лещенко

Сегодня певцу Льву Лещенко исполняется 80 лет. В честь этой даты юморист Владимир Винокур рассказал «ФедералПресс» об их многолетней дружбе.

«Мы дружим уже 52 года», — рассказал Винокур.

Долгое время артисты были соседями по даче — жили на соседних участках. Тогда и завязалась их дружба. С тех пор Лещенко переехал, однако это не разрушило дружеских уз.

«Лева удивительный человек. Мало того, что он замечательный артист, певец, гражданин, он еще очень верный друг. Много лет мы идем по жизни рядом. Никогда не было конфликтов», — продолжает он.

Винокур признался, что дружбе не мешают и абсолютно разные характеры. Льва Лещенко он охарактеризовал как неконфликтного человека и оптимиста.

«Ему 80, но это условный срок. Лева долгожитель, его папа почти дожил до 100 лет. Он волевой, спортивный. Мы будем радоваться его долгим годам жизни и содействовать этому», — заключил артист.