Друг Задорнова рассказал, как в его номерах появились шутки про американцев

По его словам, тема высмеивания нравов жителей США стала фишкой Задорнова. Ее появление было спонтанным.

«Задорнов нашел свою фишку — шутки про американцев, тогда его все и узнали. Когда мы много ездили по концертам, он признался, что не планировал специально для выступления что-то писать, а просто друзьям пересказывал наблюдения за американцами», — отметил Стоун.

Он пояснил, что насмешки над их интеллектом не являются серьезными и буквальными. Как заметил Брендон, шутки передают восприятие народа Соединенных Штатов русскими людьми. Когда наблюдения Задорнова получили отклик в кругу друзей, он поделился ими со зрителями. Публика тоже продемонстрировала положительную реакцию, и тогда драматург стал делать упор на эту тему.