10 ноября 2020, 10:59
Друг Задорнова рассказал, как в его номерах появились шутки про американцев
Три года назад, 10 ноября, ушел из жизни советский и российский писатель-драматург Михаил Задорнов. Его друг композитор Брендон Стоун рассказал о появлении в выступлениях сатирика шуток про американцев, пишет «ПолитЭксперт».
По его словам, тема высмеивания нравов жителей США стала фишкой Задорнова. Ее появление было спонтанным.
«Задорнов нашел свою фишку — шутки про американцев, тогда его все и узнали. Когда мы много ездили по концертам, он признался, что не планировал специально для выступления что-то писать, а просто друзьям пересказывал наблюдения за американцами», — отметил Стоун.
Он пояснил, что насмешки над их интеллектом не являются серьезными и буквальными. Как заметил Брендон, шутки передают восприятие народа Соединенных Штатов русскими людьми. Когда наблюдения Задорнова получили отклик в кругу друзей, он поделился ими со зрителями. Публика тоже продемонстрировала положительную реакцию, и тогда драматург стал делать упор на эту тему.