Друг выложил фото МакSим без ретуши

По информации РИА ФАН, подписчики уличили российскую певицу МакSим в ретуши своего лица на фотографиях. Пользователям удалось заметить это, когда МакSим и ее друг Сергей Купцов выложили публикацию с одним и тем же снимком. Фанаты сравнили две фотографии и заметили, что для своего Instаgrаm певица сильно отредактировала свою внешность на снимке.

Подписчики решили прокомментировать инцидент: «Отфотошопила, а не похудела. Реальное лицо у друга в аккаунте», «Ну зачем фотошопить свое лицо, если у друга такое же фото, только не отфотошопленное?», «Какое странное лицо…».