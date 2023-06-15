Эксклюзив 15 июня 2023, 19:02 Друг Валдиса Пельша опроверг госпитализацию телеведущего и операцию на сердце Продюсер Шахиди: никаких операций Валдису Пельшу не делали РИА «Новости»

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В Telegram-канале «112» появилась информация, что телеведущего Валдиса Пельша выписали из больницы после небольшой операции на сердце. По их данным, сейчас состоянию артиста ничего не угрожает. Его друг и коллега Табриз Шахиди заявил «360», что никакой операции не было вовсе. Более того, по его словам, не было и госпитализации.

«Глупости. Его и не было в больнице. Это чушь! Валдис дома. В полном порядке. Никаких операций не было», — подчеркнул Шахиди.

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Он также пообещал подать в суд на СМИ, которые «первыми опубликовали этот бред».

Ранее «112» сообщил, что Пельша положили в больницу в одну из клиник из-за сложных нарушений ритма сердца. По их данным, телеведущему вживили специальный расширитель в поврежденные сосуды. Шахиди в тот же день опроверг эту информацию, заявив, что Пельш проходит плановый осмотр врачей. Представитель артиста Александр Качан также отрицает проблемы со здоровьем у шоумена.