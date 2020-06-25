Первые пробы и звездное знакомство. Патрик Стюарт и Генри Кавилл взяли интервью друг у дуга

Звезда «Звездного пути» и «Людей Икс» Патрик Стюарт и исполнитель роли Супермена и Ведьмака Генри Кавилл взяли друг у друга интервью. Актеры вспомнили, как впервые встретились — один из них тогда уже был известным, а второй только начинал свой путь в киноиндустрии.

Разговор двух знаменитостей произошел для рубрики Actors on Actors сайта Variety. Кавилл вспомнил, как еще в 2003 году, когда он только начинал свой актерский путь, он пробовался на роль в фильме «Лев зимой» Андрея Кончаловского. Стюарт тогда уже был утвержден на одну из главных ролей и принимал участие в прослушиваниях других актеров.

Кавилл вспомнил, что очень боялся выступать перед «актером такого калибра», долго учил реплики, но так перенервничал на самих пробах, что «забыл, как играть». После этого Кавилл понял, что не может это так просто оставить, и он вернулся на прослушивание. Стюарт разрешил ему повторно пройти пробы. Роль Кавиллу в итоге не досталась, но вторые пробы прошли намного успешнее.

«Вы сказали мне: „Я так рад, что ты вернулся“. Эта фраза осталась со мной на протяжении всей карьеры, я ее никогда не забывал», — рассказал Кавилл в интервью.

Стюарт на это ответил, что во время прослушиваний всегда пытается обращаться с актерами как можно лучше. Он объяснил, что часто видел, как режиссеры и продюсеры наплевательски относятся к артистам. По словам Стюарта, они могут, например, начать разговаривать по телефону, пока перед ними выступают.

Поэтому звезда «Звездного пути» и «Людей Икс» всегда приветствует актеров, пожимает им руки и интересуется, как у них дела.