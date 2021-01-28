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    28 января 2021, 16:39

    Друг рассказал об «очень тяжелом» состоянии Ланового

    Анастасия Калинина

    Народный артист России, депутат Мосгордумы и друг Василия Ланового Евгений Герасимов сообщил о тяжелом состоянии советского актера, болеющего COVID-19. Его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.
    Друг рассказал об «очень тяжелом» состоянии Ланового

    «Очень тяжелое. То, что он почувствовал себя неважно, знали уже раньше. А то, что настолько серьезно, что подключили к ИВЛ, — это узнали сегодня», — рассказал он телеканалу «Звезда».

    Сегодня о переводе Ланового в реанимацию сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. При этом он добавил, что ситуация находится под контролем врачей.

    87-летнего артиста вместе с супругой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19 в начале января. Изначально у артиста зафиксировали 5% легких, ему поставили диагноз «пневмония». С учетом возраста актера было принято решение положить его в больницу.

    Пара должна была оставаться в больнице до 20 января, Купченко и вовсе разрешили выписаться раньше. Но она приняла решение остаться с супругом. Тогда врачи говорили, что никакой опасности для здоровья Ланового нет.