Друг рассказал об «очень тяжелом» состоянии Ланового

«Очень тяжелое. То, что он почувствовал себя неважно, знали уже раньше. А то, что настолько серьезно, что подключили к ИВЛ, — это узнали сегодня», — рассказал он телеканалу «Звезда».

Сегодня о переводе Ланового в реанимацию сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. При этом он добавил, что ситуация находится под контролем врачей.

87-летнего артиста вместе с супругой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19 в начале января. Изначально у артиста зафиксировали 5% легких, ему поставили диагноз «пневмония». С учетом возраста актера было принято решение положить его в больницу.

Пара должна была оставаться в больнице до 20 января, Купченко и вовсе разрешили выписаться раньше. Но она приняла решение остаться с супругом. Тогда врачи говорили, что никакой опасности для здоровья Ланового нет.