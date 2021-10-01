Друг Прохора Шаляпина рассказал о состоянии певца после смерти жены

Певец Прохор Шаляпин тяжело переживает утрату своей супруги Татьяны Клаудии Дэвис, рассказал друг шоумена актер Георгий Кирьянов. Он пристыдил тех, кто говорил, что заболевание жены Шаляпина — это пиар-ход. Эти люди, по его мнению, должны извиниться перед артистом.

Кирьянов рассказал, что Шаляпин очень подавлен. Он даже не мог нормально попрощаться с умершей женой, потому что из-за коронавируса в США действуют ограничения во время проведения похорон, сообщил Life.

«Прохору ужасно плохо. Не знает, что делать, куда бежать. Говорит, что в Америке не разрешены прощания из-за коронавируса, сразу кремация без возможности даже подойти к закрытому гробу», — пояснил актер.

Кирьянов обратил внимание, что родители Шаляпина тоже недавно переболели ковидом, но у них он протекал в легкой форме.

Супруге певца было 42 года. Пара поженилась 31 июля в Лас-Вегасе. Коронавирусом Дэвис заразилась в начале августа и решила лечиться дома.

«И вот ее больше нет. Я убит этой новостью, сложно что-то говорить», — написал Шаляпин у себя в Instagram.