Друг подтвердил смерть Бориса Грачевского

Актер Владимир Долинский подтвердил смерть создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Режиссер скончался в одной из московских больниц от коронавируса — ему был 71 год.

«Умер Грачевский. Сегодня, меньше часа назад», — рассказал он.

Долинский отметил, что печальные новости ему сообщила супруга Грачевского. «360» пытался связаться в ней, однако трубку взял ее менеджер Артем. Он сообщил, что семья пока не может ничего сказать, при этом было слышно, что в комнате плачет женщина.

Создатель «Ералаша» попал в московскую больницу 27 декабря. За несколько дней до этого у него диагностировали коронавирус, однако первое время режиссер лечился дома. Его госпитализировали, когда самочувствие начало ухудшаться, а затем положили в реанимацию. Он почти не мог дышать сам, поэтому его подключили к ИВЛ, а вскоре ввели в искусственную кому.

При этом 11 января стало известно, что его состояние улучшилось. Грачевский пришел в себя и начал жестами общаться с медиками. Однако 14 января его вновь ввели в медикаментозную кому, потому что самочувствие режиссера резко ухудшилось. Его также подключили к аппарату для насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности. Аппарат ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации — считается следующей стадией после ИВЛ.