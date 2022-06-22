Друг Пьера Нарцисса: «Для меня он всегда был олицетворением физического здоровья»

Музыкант, певец Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. В интервью kp.ru его товарищ, глава футбольного клуба «Старко» Юрий Давыдов рассказал, что смерть Нарцисса стала для него шоком.

Футбол был второй после музыки страстью Пьера Нарцисса. Он играл в клубе «Старко», в котором играют музыканты и артисты.

«Конечно, для нас это полный шок. Лично для меня Пьер всегда был олицетворением физического здоровья. Сильный мужик. Просто кровь с молоком!», — сказал Давыдов.

Он добавил, что в последние годы Нарцисс набрал вес, весил больше ста килограммов. Но при этом не выглядел толстяком, а был «крепким, сильным мужиком».

В последний раз за клуб «Старко» Нарцисс выступал около полутора лет назад.

«Нормально сыграл тогда. И в целом Пьер — очень добрым парнем был, хорошим другом и музыкантом», — добавил Давыдов.

По информации СМИ, Нарцисс скончался от осложнений, возникших после проведенной операции на почки.