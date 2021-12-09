Друг актера Алексея Панина Глеб Нейжмак-Иорданский до смерти избил бывшего замминистра энергетики России Леонида Тропко, сообщили РЕН ТВ и «МК». С 18 ноября политик находился в больнице с травмами головы.

Бывший замминистра 18 ноября вышел погулять с собакой. По данным источника РЕН ТВ, Тропко жил в одном подъезде с Нейжмаком-Иорданским. Конфликт произошел из-за входной двери в подъезд. Тропко был старшим по подъезду и попросил Нейжмака-Иорданского не подкладывать камень под дверь, так как она из-за этого ломается. Молодой человек совет воспринял агрессивно и избил пожилого человека, сообщили СМИ.

В итоге экс-политик получил травмы головы, сообщил собеседник «МК». В больнице у экс-замминистра диагностировали гематомы и кровоизлияния в мозге, а также перелом. После двух недель в больнице мужчина скончался.

Как сообщил РЕН ТВ, Глеб Нейжмак-Иорданский признал вину. У себя в Instagram он поблагодарил тех, кто его поддержал и кто осудил.

Глеб Нейжмак-Иорданский — молодой актер. Он общается близко с Алексеем Паниным. В Сети также есть фотографии актера с Прохором Шаляпиным.

«Честно говоря, я даже не понимаю, о ком идет речь. Мне уже позвонили, я этого человека не знаю», — сказал шоумен «360».

Артист заявил, что с ним много кто фотографируется.

Леонид Тропко с 2001 по 2004 год был первым заместителем министра энергетики России.