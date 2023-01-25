Знаменитости 25 января 2023, 11:11 Друг Михалкова рассказал о самочувствии режиссера после выписки

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Никита Михалков попал в реанимацию с диагнозом двусторонняя пневмония, спустя три недели режиссера благополучно выписали из столичной больницы. О самочувствии Михалкова рассказал его друг Александр Адабашьян сайту kp.ru.

По его словам, Михалков чувствует себя хорошо и бодро. Он прошел все медицинские обследования и полностью был готов к выписке из больницы.

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Адабашьян также отметил, что сейчас режиссер занимается лечебной зарядкой, чтобы побыстрее реабилитироваться и приступить к своей работе.