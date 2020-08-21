Друг Легкоступовой обвинил нового мужа в гибели артистки

Заслуженный артист России Феликс Царикати, друг скончавшейся Валентины Легкоступовой, обвинил ее мужа Юрия Фирсова в гибели певицы. Он ответил, что этот человек не вызывает у него приятных эмоций.

Об этом он сообщил в беседе с «Пятым каналом» на похоронах певицы.

«Мы с ней очень близкие были (друзья — прим. ред.). Она была всегда счастливым человеком. Ее любил первый муж, второй… А этот (Фирсов — прим. ред.) откуда взялся? Ни баба, ни мужик, вообще не понятно», — заявил артист.

При этом на вопрос, считает ли он виновным в смерти Легкоступовой ее нового мужа, он ответил утвердительно.

«Абсолютно», — подчеркнул Царикати.

Звезда хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. За несколько дней до смерти ее привезли в больницу с многочисленными травмами и проломленной головой.

Сегодня на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с артисткой. Родственники певицы не позвали на похороны ее супруга.