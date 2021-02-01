Друг Ланового рассказал, что волновало актера перед смертью

Моцардо признался, что дружил с Лановым 30 лет и гордится этим, поскольку артист был очень верным человеком.

«Я с ним последний раз общался 6 января в больнице, он все время кашлял. Я у него спрашивал, как вы, он отвечал: „Все нормально, главное, чтобы открыли доску“ его друга Георгия Юматова», — поделился Моцардо.

Он напомнил, что Юматов играл вместе с Лановым в знаковой советской картине «Офицеры».

«Это был его верный друг, он ему помогал до последних дней жизни», — добавил Моцардо.