Друг Ланового назвал виновных в смерти актера

«Почему, когда другие артисты вообще не выходят из дома, сидят в самоизоляции, он ездил на эти выступления? В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать. <…> Вася поехал на концерт в Тверь. До этого был Брянск, Ржев… Что такое публичное мероприятие с участием Ланового? Все обязательно хотят с ним сфотографироваться без маски», — заявил Моцардо.

Собеседник добавил, что Лановой не мог отказаться от концертов, так как на него «наседали организаторы и грозили штрафными санкциями». По словам Моцардо, актер был бы жив, если бы не эти выступления.

Василий Семенович Лановой умер в московской больнице на 88-м году жизни 28 января от ковида. У него было незначительное поражение легких, однако потом состояние резко ухудшилось. Прощание с актером прошло в Театре имени Вахтангова. Похоронили его на Новодевичьем кладбище.