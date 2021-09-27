Друг Кирилла Разлогова рассказал, каким человеком он был при жизни

Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов скончался в Москве в воскресенье, 26 сентября. Мужчине было 75 лет. Его друг и коллега, кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, каким человеком был Разлогов при жизни. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«В Кирилле удивительно сочеталось умение найти общий язык со всеми. Он находил язык с наиболее радикальными и наиболее консервативными членами гильдии. Он любил и абсолютно консервативное, и абсолютно радикальное кино», — рассказал Шнейдеров.

Он отметил также, что на Разлогова всегда можно было положиться. Он помогал своим друзьям и коллегам в любой трудной ситуации. Его товарищ отметил, что с горечью переживает утрату.