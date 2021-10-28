Друг юриста Валерия Степанова из «Суда присяжных» рассказал об их последней переписке

Адвокат Рубен Маркарьян, друг умершего юриста Валерия Степанова, известного по роли судьи в передаче «Суд присяжных», рассказал «Газете.ru» об их последней переписке. Степанов был уверен, что идет на поправку.

«Вчера случайно обменялись СМС-сообщениями, как мы традиционно это делаем. Я спросил его, как дела, а он ответил: „Побеждаю COVID“. Рассказал, что находится в больнице в Котовске. Я предложил ему помощь, но не думал, что все так серьезно, раз он держит телефон в руках и переписывается. И в шесть часов утра сообщили, что его не стало» — рассказал Маркарьян.

Он рассказал, что Степанов был «комфортным человеком» и умел ценить дружбу.

«Такого человека хочется иметь в родственниках», — сказал юрист.