Друг Яковлева из «Иванушек» закрыл его долг за квартиру

По данным сайта «Утро.ру», никто из наследников Яковлева не собирался выплачивать долг банку, поэтому квартиру могли забрать. Чтобы этого не произошло, Радов заплатил нужную сумму. Но въехать он туда не может, так как в квартире проживает бывшая жена Яковлева. Вероятно, ее будут выселять через суд.