Друг Гаркалина назвал причину болезней актера

Здоровье Валерия Гаркалина стало ухудшаться после смерти его жены Екатерины, рассказал на церемонии прощания с актером его друг и коллега Влад Демченко. Об этом написали NEWS.ru.

Екатерина Гаркалина, с которой актер состоял в счастливом браке много лет, ушла из жизни в 2009 году. По словам Демченко, Гаркалин так и не смог оправиться от смерти любимой жены.

«Мы дружили многие годы, вместе работали в театре „Человек“. Валерий прекрасный актер, добрый и искренний. Сложной судьбы. Его очень подкосила, сломала смерть жены, я был с ней также дружен и знаком. Катя была удивительной женщиной, его опорой, его стеной. С уходом Кати рухнула и его жизненная стена и опора, такие пары друг без друга долго не могут, вот и он ушел вслед за Катенькой», — рассказал Демченко.

Валерий Гаркалин скончался 20 ноября 2021 года. Церемония прощания состоялась в учебном театре ГИТИС, где артист преподавал в последние годы.