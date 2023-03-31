Знаменитости 31 марта 2023, 02:17 Друг Дроздова рассказал о состоянии здоровья телеведущего Друг Николая Дроздова Мирошник рассказал, что ведущий снова оказался в больнице РИА «Новости»

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Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник сообщил, что знаменитый телеведущий сам обратился за помощью к медикам. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

«Он сам туда лег. Он же даже не в больнице, там все: обследование, лечение, укрепление, санаторий. Ребра же лечить надо», — сообщил он.

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По словам Мирошника, Дроздову нужна реабилитация после травмы. Несмотря на некоторые трудности, Николай Николаевич пребывает в прекрасном настроении. Недавно даже по телефону поздравлял коллег с Днем работника культуры.

Дроздова госпитализировали в больницу в конце января с переломом ребер. Ведущий поскользнулся на улице, но не стал сразу обращаться к врачам. Когда выяснилось, что одно ребро Дроздова проткнуло легкое, он оказался в реанимации.

Дочь звезды программы «В мире животных» Елена рассказала ранее в беседе с «360», что Николай Дроздов собирается лечь в больницу для прохождения курса реабилитации. Родственники создавали условия, чтобы телеведущий как можно больше двигался, выбирали места, где он мог гулять по территории.