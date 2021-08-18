Друг Боба Дилана опроверг слухи о том, что музыкант изнасиловал девочку

Друг лауреата Нобелевской премии, американского автора-исполнителя Боба Дилана прокомментировал слухи о том, что певец изнасиловал девочку. Об этом сообщило издание Showbiz411.

Информация о том, что музыканта обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году, рассмешила мужчину. Он отметил, что в тот период сопровождал Дилана и не замечал за ним странностей.

Кроме того, тогда музыкант состоял в отношениях с певицей Джоан Баэз и находился с ней на гастролях. Также, по словам друга Дилана, в 1965-м году музыкант не обладал средствами на номер в дорогом отеле, о котором идет речь в обвинениях, передала «Газета.ru».