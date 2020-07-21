Друг Антонова объяснил, почему певец находится в больнице

Напомним, музыканта сегодня госпитализировали. Он сейчас находится в одной из московских клиник в удовлетворительном состоянии.

«Блин, сейчас позвоню ему. Не звонил мне. Сейчас близким позвоню. Он давно уже несколько операций делал, и все ему не помогало. Болячка у него такая, эта нога. Сейчас позвоню ему, узнаю. Говорили, где-то две недели назад», — поделился Ковалев.