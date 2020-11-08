Дрожжина впервые объяснила, как они с Цивиным получили имущество и квартиры Баталова

Актриса Наталья Дрожжина впервые объяснила, как они с мужем оказались замешаны в скандале с наследством Алексея Баталова. Она заявила, что супруги хотели помочь семье в горе.

«Это горе, конечно, мы хотели как-то скрасить в этой семье, как-то быть рядом, чтобы им не так тяжело было, и поэтому мы стали о них заботиться», — заявила Наталья Дрожжина в эфире телеканала «НТВ».

Она сказала, что ездила вместе с супругом Михаилом Цивиным в больницу к Алексею Баталову каждый день, «как на работу». А после смерти актера не хотели бросать его семью в горе. Цивин и Дрожжина сделали ремонт в квартире вдовы Баталова и оформили для всей семьи документы для поездки в Венецию.

По словам Дрожжиной, она «потихоньку превратилась в прислугу этой семьи». А после вдова Баталова якобы сама предложила оформить сделку с недвижимостью, из-за которой и разгорелся весь скандал.

Дрожжину и Цивина обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, они обманом отняли у семьи Баталова квартиры и имущество. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.