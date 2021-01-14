Дрожжина подала в суд на дочку Баталова

Как сообщил адвокат Анатолий Кучерена, актриса хочет вернуть семье Баталовых все три объекта недвижимости, но пока не может этого сделать.

«Дрожжина хочет вернуть все имущество. Но сделать это не может, потому что оно арестовано. Следователь снять арест не хочет, сама Гитана Аркадьевна тоже не идет навстречу», — передает «Московский комсомолец» слова адвоката.

Он также рассказал, что была проведена почерковедческая экспертиза, которая показала, что на документах стоят подписи Гитаны Леонтенко. Поэтому было решено обратиться в суд, чтобы расторгнуть договор и вернуть все в «принудительном порядке».

Речь идет о трех объектах недвижимости: четырехкомнатной квартире в доме на набережной, мастерской Баталова и квартире в 1-м Самотечном переулке. Именно по ним Дрожжина обязалась нести все расходы на питание, проживание и вещи.

Как рассказала адвокат семьи Баталовых Юлия Антонова, такой договор правильнее признать недействительным, а не расторгать его.

«Легко расторгнуть договор ренты, который заключался в нормальных условиях с соблюдением требований законодательства. Но в данном случае была нарушена воля Маши — владелицы недвижимости и дочери», — сообщила она.

Юрист также пояснила, что при добровольном расторжении договора убытков не понесет ни одна сторона, а если документ признают недействительным, то виновная сторона должна выплатить издержки.