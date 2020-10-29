Дрожжина и Цивин обещали вернуть имущество семье Баталова

История вокруг наследства Алексея Баталова может вскоре закончиться. Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, которых обвиняют в мошенничестве, хотят вернуть имущество актера. Об этом рассказал адвокат Анатолий Кучерена.

Он заявил, что около двух недель назад супруги обратились к нему за консультацией. Они хотели узнать, как им расторгнуть договор пожизненной ренты.

«Мы с ними встретились, поговорили. Я заявил о своей позиции — надо все вернуть. Они на это ответили, что так и хотят сделать», — пояснил Кучерена в комментарии «МК».

Адвокат добавил, что соглашение о расторжении собирались подписать в пятницу в студии Никиты Михалкова. Однако оказалось, что подлинники документов — у следователя, а имущество арестовано. Снять арест следователи пока не соглашаются.

Кучерена отметил, что пара собирается вернуть все имущество, которое оформлено на Дрожжину. Это одна треть доли в квартире по улице Серафимовича и нежилое помещение там же, а также квартира в 1-м Самотечном переулке.

По его словам, Дрожжина и Цивина признались, что виноваты. Они хотят исправить свою ошибку.

«Ведь обе семьи общались много лет. А раз так, то можно было бы всю историю вывести из уголовной плоскости», — заключил Кучерена.

Адвокат потерпевший стороны Юлия Антонова заявила, что к вдове и дочери Баталова или их официальным представителям с предложением об урегулировании ситуации никто не обращался.

Актрису Наталию Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина задержали 26 октября. Их обвинили в мошенничестве, но заключать под стражу не стали. В качестве меры пресечения у них запрет на определенные действия.