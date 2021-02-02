Дроздов рассказал, зачем ему нужен аккаунт в TikTok

Дроздов уточнил, что готов публиковать видео, в которых будет рассказывать молодому поколению о традиционных ценностях. Он признался, что хочет раскрыть тему традиций в семейной жизни.

«Регулярно, раз в неделю, буду делиться своими соображениями о главных ценностях человеческого бытия, прежде всего, о семье. Это будет больше личный формат. С научно-познавательным контентом мне не хотелось выходить», — отметил профессор географического факультета МГУ.

Он пояснил, что ему хватает преподавательской деятельности в университете. Николай Николаевич подчеркнул, что не особо разбирается в интернете и терминологии в этой области. Дроздов лишь хочет поделиться с аудиторией своими представлениями об уважении и почитании родителей. Как считает телеведущий, сейчас у молодежи есть проблемы с усвоением такой базы.