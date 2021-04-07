Дроздов рассказал, почему расстался со своей первой женой

Телеведущий Николай Дроздов в эфире программы «Судьба человека» рассказал, почему расстался со своей первой женой Инной. Он заявил, что бывшие супруги разошлись по ее инициативе, написало ИА Nation News.

Дроздов уточнил, что в первый раз женился еще во время обучения в вузе. Как он пояснил, брак не был прочным, вскоре жена решила подать на развод. В этот момент в их семье уже рос ребенок. Николай Дроздов пытался спасти отношения, но это оказалось безрезультатным.

Он отметил, что в молодости очень любил путешествовать, однако это не одобряла молодая жена. После развода он часто виделся с дочерью. Николай Николаевич вспомнил, что после распавшегося брака еще 20 лет был холостым, а потом встретил свою большую любовь.

Второй супругой ведущего стала Татьяна. Он состоит с ней в браке уже более 40 лет. Их знакомство состоялось в лифте. Дроздова покорила скромность и красота девушки. Зоолог признался, что по-настоящему счастлив с нынешней женой и старается не уезжать от нее на долгое время.