facebook_pixel
    07 апреля 2021, 16:38

    Дроздов рассказал, почему расстался со своей первой женой

    Полина Петрова

    Телеведущий Николай Дроздов в эфире программы «Судьба человека» рассказал, почему расстался со своей первой женой Инной. Он заявил, что бывшие супруги разошлись по ее инициативе, написало ИА Nation News.

    Дроздов рассказал, почему расстался со своей первой женой

    Дроздов уточнил, что в первый раз женился еще во время обучения в вузе. Как он пояснил, брак не был прочным, вскоре жена решила подать на развод. В этот момент в их семье уже рос ребенок. Николай Дроздов пытался спасти отношения, но это оказалось безрезультатным.

    Он отметил, что в молодости очень любил путешествовать, однако это не одобряла молодая жена. После развода он часто виделся с дочерью. Николай Николаевич вспомнил, что после распавшегося брака еще 20 лет был холостым, а потом встретил свою большую любовь.

    Второй супругой ведущего стала Татьяна. Он состоит с ней в браке уже более 40 лет. Их знакомство состоялось в лифте. Дроздова покорила скромность и красота девушки. Зоолог признался, что по-настоящему счастлив с нынешней женой и старается не уезжать от нее на долгое время.