Дронов рассказал, как отметит 50-летие

Актеру Георгию Дронову седьмого апреля исполняется 50 лет. Актер рассказал, что особо не планирует праздновать. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он поблагодарил всех за поздравления и рассказал, что отмечать день рождения у него особо нет желания.

«А почему я должен праздновать его? Не могу объяснить свое желание… Ну, возможно, отмечу день рождения в каком-то уж совсем узком кругу», — пояснил Дронов.

Дронов добавил, что продолжения сериала «Воронины» не будет, так как скончался один из основных актеров Борис Клюев.

«Без него существование семьи Ворониных просто невозможно. Потому что мы были одним целым…» — уточнил Дронов.

Также одни из самых популярных современных российских актеров Данила Козловский и Александр Петров впервые встретятся на съемочной площадке. Они сыграют друзей в сериале «Надвое».

Фильм расскажет историю двух лучших друзей, которые работают вместе. Они едут в командировку в Санкт-Петербург и там знакомятся с двумя девушками. Эта встреча полностью меняет жизнь героев Козловского и Петрова. В фильме сыграют Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.