Дробыша выписали из больницы после коронавируса

Сам Дробыш рассказал, что еще не до конца пришел в себя. Врачи рекомендовали ему заниматься дыхательной гимнастикой и не перенапрягаться. Вирус он перенес в средней степени тяжести.

«Спасибо большое за заботу всем, кто мне писал и спрашивал про самочувствие. Пока работаю из дома», — рассказал продюсер.

Ранее СМИ сообщили о том, что Виктор Дробыш попал в больницу с COVID-19 и пневмонией. Сам он подтвердил эту информацию и рассказал, что ему уже лучше.

«Лежу, да. Нормально [себя чувствую]. Я уже вторую неделю болею», — прояснил ситуацию Дробыш.

Собеседник предположил, что новость о его болезни просочилась в СМИ от коллег, хотя он их просил никому ничего не говорить. Заслуженному артисту России Виктору Дробышу 54 года. За свою карьеру он сотрудничал со многими известными артистами, среди которых Валерия, Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Николай Носков и другие.