Дробыш: во время самоизоляции пострадали продюсеры

По данным РИА «Новости», он уточнил, что больше всего в этой сфере пострадали продюсеры, которые остались без государственной поддержки. По словам Дробыша, продюсерам приходилось работать, не получая за это оплаты.

«Однако есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Поэтому плакать не приходится», — заключил он.

Ранее российский певец Филипп Киркоров рассказал о проблемах со здоровьем у его 88-летнего отца Бедроса из-за заражения коронавирусом.

По его словам, у Киркорова-старшего на фоне болезни нарушился сердечный ритм. В настоящий момент мужчина находится в медицинском учреждении. Артист признался, что не понимает, где его отец мог подхватить вирус. Пенсионер лишь возил своих внуков в школу.

Медицинские специалисты каждый день сообщают Филиппу новую информацию о здоровье Бедроса. Артист подчеркнул, что не сомневается в скором выздоровлении отца. Он надеется, что мужчина сможет отметить Новый год вместе с внуками.