Дробыш сравнил Евровидение и ЧМ по футболу

Музыки на международном песенном конкурсе Евровидение — 2021 крайне мало, поэтому мероприятие не заслуживает много внимание, как чемпионат мира по футболу. Это мнение композитора и музыкального продюсера Виктора Дробыша, сообщил News.ru.

Он не видит смысла много рассуждать на эту тему. По словам Дробыша, Евровидение — не столь значимое событие, как, например, чемпионат мира или Европы по футболу, и «не музыка по большому счету».

«Евровидение — это хороший повод всей Европе провести время: кому-то за спагетти, кому-то за сосисками, кому-то с бутылкой водки, кто что ест и пьет», — отметил продюсер.

Тем не менее, по его мнению, России не стоит отказываться от участия в конкурсе.

Дробыш — один из композиторов песни Party for Everybody, с которой «Бурановские бабушки» заняли второе место на Евровидении в 2012 году.

В 2021-м на Евровидении Россию представляет Manizha с песней Russian Woman. Она вышла на сцену в пышном платье, которое сшили из отдельных лоскутов ткани. Их присылали певице из разных уголков страны. Manizha прошла в финал конкурса, который состоится на сцене Ahoy в Роттердаме 22 мая. Выступление представительницы России в первом полуфинале конкурса посмотрели более трех миллионов раз на официальном YouTube-канале музыкального мероприятия.