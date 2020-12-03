03 декабря 2020, 14:30
Дробыш рассказал, за каких артистов переживает в ситуации с пандемией
Российский композитор, продюсер Виктор Дробыш заявил, что переживает за плохое материальное положение начинающих артистов нашей эстрады в пандемию коронавируса, пишет РИА ФАН.
По словам композитора, он сам и другие люди из сферы шоу-бизнеса, такие как певец Филипп Киркоров и продюсер Иосиф Пригожин, в силах пережить этот сложный период. Он подчеркнул, что «работать без денег» в течение примерно восьми месяцев непросто, но молодым звездам куда тяжелее.
«Артисты „первой категории“, у которых есть подушка безопасности, могут позволить себе провести год без работы, но начинающие молодые музыканты нет», — подчеркнул Дробыш.
Ранее Пригожин раскритиковал лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, который обвинил рэпера Василия Вакуленко (Басту) в проведении концерта в Санкт-Петербурге во время пандемии COVID-19.