Дробыш рассказал, за каких артистов переживает в ситуации с пандемией

По словам композитора, он сам и другие люди из сферы шоу-бизнеса, такие как певец Филипп Киркоров и продюсер Иосиф Пригожин, в силах пережить этот сложный период. Он подчеркнул, что «работать без денег» в течение примерно восьми месяцев непросто, но молодым звездам куда тяжелее.

«Артисты „первой категории“, у которых есть подушка безопасности, могут позволить себе провести год без работы, но начинающие молодые музыканты нет», — подчеркнул Дробыш.

Ранее Пригожин раскритиковал лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, который обвинил рэпера Василия Вакуленко (Басту) в проведении концерта в Санкт-Петербурге во время пандемии COVID-19.