Дробыш рассказал про унижение Валерии во время отбора на Евровидение-2009

Продюсер Виктор Дробыш рассказал про унижение, которое пришлось вытерпеть российской певице Валерии во время отбора для участия в Евровидении в 2009 году. Он уверен — представлять Россию должна была она, а не Анастасия Приходько.

Об этом Дробыш рассказал в интервью на YouTube канале Super. Продюсер уверен, что Валерию несправедливо обделили на отборочном туре. Он рассказал, что она пробовалась на участие в Евровидении с песней, в которую вложили не только огромное количество денежных средств, но и душу.

Несмотря на это, судьи по непонятным Дробышу причинам отправили на конкурс от России Анастасию Приходько с композицией «Мамо».

«Вложили в этот проект сотни тысяч долларов. Она (Валерия — прим. ред.) выглядела как дива. Тогда победил Александр Рыбак, а она даже не прошла отборочные. Приходько с песней „Мамо“ заняла 11 место. И вместе с этим 11-м местом умерла надежда России на „десятку“ в этом конкурсе. Правда, это было понятно еще до того, как она вообще спела эту песню. Шансов у нас не было», — рассказал продюсер.

Он уверен, что в 2009 году представлять Россию должна была именно Валерия. Она исполнила песню Back to Love в аранжировке оркестра имени Чайковского.