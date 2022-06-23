Дробыш прокомментировал свою победу в суде над Самбурской

Продюсер Виктор Дробыш рассказал о своей победе в суд на актрисой Настасьей Самбурской. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Продюсер отметил, что для него важнее всего было не получить деньги, а добиться справедливости.

«Это было катастрофически важно — выиграть. Дело не в деньгах, а в том, чтобы всем показать, что артист не может вести себя так беспардонно», — рассказал Дробыш.

Он заявил, что делал для Самбурской только хорошее, а когда та добилась успехов — отказалась с ним делиться.

«Для меня, как для продюсера, очень важно показать, что я выполнил все обязательства», — сообщил продюсер», — заключил Дробыш.

Он отметил, что взысканные деньги потратит на благотворительность.

Дробыш и Самбурская сотрудничали около четырех лет. Продюсер занимался ее продвижением как певицы. Но Самбурская решила прекратить работу и подала в суд на «Национальную музыкальную корпорацию» Дробыша с требованием расторгнуть контракт, сохранив за ней права на песни.

Суд принял решение в пользу продюсера, после чего тот подал иск на артистку и потребовал возместить убытки.