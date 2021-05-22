Дробыш посчитал выход Manizhа в финал Евровидения чудом

Продюсер и композитор Виктор Дробыш назвал причину, позволившую Manizha выйти в финал международного музыкального конкурса Евровидение. Об этом сообщило Ura.ru.

Для него успех российской певицы в полуфинале оказался большой неожиданностью. Он назвал произошедшее чудом.

«Я не понимаю как, но прошла. Скорее всего, потому что писали буквы на стене (экране — прим. ред.)», — предположил Дробыш.

По его мнению, только благодаря такому ходу европейские слушатели поняли смысл песни.

Дробыш спрогнозировал, что в финале конкурса россиянка выступит менее успешно и в итоге займет какое-нибудь место из диапазона с 10-го по 20-е. Наибольшие шансы на победу имеют представители Мальты, Португалии или Финляндии, считает продюсер.

«У Португалии необыкновенный голос», — отметил композитор.

А про мальтийскую певицу Дестини Чукуньере с песней Je me casse он отреагировал так: «Просто супертетка! Музыка такая классная».

Manizha, российская певица таджикского происхождения, выступила в первом полуфинале Евровидения в Роттердаме 18 мая с песней Russian Woman. Она прошла в финал песенного конкурса, который состоится в субботу, 22 мая. Помимо нее, в заключительный этап состязания вышли представители Украины, Норвегии, Азербайджана, Мальты, Швеции, Израиля, Литвы, Кипра и Бельгии.