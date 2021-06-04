Дробыш назвал свой неудачный брак неизбежным этапом

Композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал о своем первом браке с поэтессой Еленой Стюф, который завершился разводом. Мыслями он поделился в программе «Судьба человека».

Дробыш признался, что до конца не был счастлив с первой супругой. Поэтесса с финскими корнями хорошо писала стихи, но он ценил ее как специалиста.

Дробыш и Стюф воспитывали двух сыновей — Валерия и Ивана. Вместе с ними композитор прожил в Финляндии почти 10 лет.

«Старший сын у нас появился очень рано. В молодости у меня было одно главное качество — безответственность. Сыновья — это сыновья. Я для них много делаю. Они выросли, и теперь они для меня многое сделают. Я заслужил уважение своих сыновей», — сказал продюсер.

Он считает такой неудачный брак в молодости неизбежным этапом, который дается человеку для опыта. Дробыш признался, что всегда жил для себя — так, как хотел именно он.

Второй жена Дробыша — Татьяна, которая родила ему дочь Лидию и сына Даниила, отметило ИА Nation News.