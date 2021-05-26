Дробыш назвал причину отказа от продюсирования брата Дани Милохина

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш отказался сотрудничать со старшим братом известного TikTok-блогера Дани Милохина Ильей. Это произошло после того, как продюсер узнал, что молодой человек употребляет запрещенные вещества.

«У меня есть одно требование — никаких наркотиков. Для меня эта тема запретная», — подчеркнул продюсер в эфире YouTube-шоу «Надо обсудить». Как добавил Дробыш, он не хочет, чтобы в его офисе «ширялись, нюхали, глотали, капали».

По словам продюсера, о пагубной зависимости Ильи Милохина он не знал, иначе не предложил бы TikTok-блогеру сотрудничество. Дробыш добавил, что ему рассказали, как музыкант приносил в студию наркотики и предлагал их сотрудникам. Однако лично продюсер этого не видел.

В апреле стало известно, что Илья Милохин ушел из TikTok-дома продюсера Марии Погребняк. Молодому человеку придется провести какое-то время в реабилитационной клинике из-за проблем с наркотиками. Погребняк подчеркнула, что Милохин вел себя в последнее время странно, мог пропустить съемки, а с ребятами из дома у него возникли недопонимания.