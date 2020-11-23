Дробыш назвал Моргенштерна «спасением новогодних передач»

«Каждый год одно и то же. Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же. Только елки разные. А в Новый год хочется чего-нибудь новенького», — рассказал Дробыш.

Продюсер уверен, что такие современные артисты, как Моргенштерн или группа Little Big, могли бы сняться в новогодних шоу и вернуть им былую популярность. Они бы дали свое согласие за хорошие гонорары, и это «было бы интересно посмотреть».

Ранее певец Валерий Меладзе предложил коллегам принципиально пропустить в этом году съемки в новогодних программах, чтобы обратить внимание на свою проблему из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. Его возмущение поддержали некоторые российские артисты, но бойкот посчитали радикальной мерой.

Партия «Коммунисты России» решила наказать Меладзе за «призыв к массовым беспорядкам и саботажу» и написала заявление в полицию.